Москва, 7 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В саммите лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 12 ноября по видеосвязи, планирует принять участие президент России Владимир Путин. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Да, планируется (выступление Путина на онлайн-саммите АТЭС)», — ответил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 202 года вице-президент США Камала Харрис сообщила журналистам, что форум АТЭС в 2023 году примут Соединенные Штаты.