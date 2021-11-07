Пекин, , 16:02 — REGNUM Средняя цена электромобиля в Китае с 2011 по 2021 год снизилась на 47%. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные компании Jato Dynamics.

Электромобиль в Китае Sino-German Urbanisation Partnership

Китай является крупнейшим рынком электрических автомобилей. За первые девять месяцев 2021 года в стране было продано 1,8 млн электромобилей, что составило 12,4% от общего объёма продаж авто в Китае. Местные производители делают акцент на производство моделей массового сегмента, что позволяет снижать цены.

Аналитики Jato Dynamics сравнили средние цены на электромобили в Китае, Евросоюзе и США. В 2021 году средняя стоимость электромобиля в Китае составила 22 тыс. евро, в странах ЕС — 42,6 тыс. евро, в США — 36,1 тыс. евро.

Член консультативного совета по устойчивому развитию Volkswagen Е Ци объяснил, что снижение цен и рост продаж электромобилей в Китае во многом объясняется мерами государственной поддержки. С 2009 года в Китае выделяются разнообразные субсидии местным производителям электромобилей в рамках программы по снижению выбросов углекислого газа.

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