Грозный, , 16:02 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил не угрожать главному редактору RT Маргарите Симоньян в интернете и «не переходить грани разумного». Об этом Кадыров написал на своем канале в Telegram сегодня, 7 ноября.

Напомним, что Кадыров упрекнул Симоньян за то, что она написала о кавказцах, которые избили мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Москве. Кадыров даже заявил, что обратился в администрацию президента с призывом принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в материалах. При это в последствие выяснилось, что нападавшие действительно являются кавказцами — все четверо родились в Азербайджане, при этом трое из них получили гражданство России в 2021 году.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пискова — Елизавета Пескова в своем Instagram заявила, что поддерживает Кадырова в этом споре.

Теперь же Кадыров пишет, что у него состоялся телефонный разговор с Симоньян. Глава Чечни попросил всех пользователей интернета не переходить грани разумного.

«У нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание — один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России замечательных людей», — написал Кадыров.