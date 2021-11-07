Асбест, Свердловская область, 7 ноября 2021, 16:02 — REGNUM В Асбесте Свердловской области арестован гражданин, открывший стрельбу по зданию больницы и автомобилю врача. Об этом сообщает областное управление СКР.
Под стражей гражданин пробудет пока до 2 января. Расследование продолжается.
Напомним, стрельба произошла вечером 2 ноября. Пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Первоуральске мигрант напал на стажёра ГИБДД.
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