На Урале арестовали подозреваемого в стрельбе возле больницы
Асбест, Свердловская область, 7 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области арестован гражданин, открывший стрельбу по зданию больницы и автомобилю врача. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Под стражей гражданин пробудет пока до 2 января. Расследование продолжается.
Напомним, стрельба произошла вечером 2 ноября. Пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Первоуральске мигрант напал на стажёра ГИБДД.