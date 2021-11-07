Кемерово, 7 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области на автоледи из Юрги, заблокировавшую проезд машине скорой помощи, составили протокол. Также она стала героем скандального видео.

Скорая

«Водитель заблокировала проезд реанимобилю. Полицейские дали указание нарушительнице перепарковаться. После того, как она выполнила данное требование, инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности», — рассказали сайту Vse42 в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как автоледи не дает проехать скорой помощи. По словам очевидцев, девушка не умеет сдавать назад.