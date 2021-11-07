7 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Эффективный диалог Нетаньяху с Путиным создал ситуацию, в которой из всех близких союзников Америки именно Израиль вел самый доверительный диалог с Россией. Особенности российско-израильских отношений обсуждает в газете Jerusalem Post бывший советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

Климент Александров, , 16:33 — REGNUM Октябрьский саммит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с российским президентом Владимиром Путиным затянулся сверхурочно. Время, проведенное Беннеттом с российским президентом на черноморском курорте Сочи, было потрачено не зря, и это мероприятие вошло в число наиболее важных встреч, которые премьер-министр провел с момента вступления в должность в июне.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На самом фундаментальном уровне Беннетту необходимо было сохранить свободу действий Израиля в Сирии. С момента начала гражданской войны десять лет назад и последовавшего за этим роста присутствия Ирана израильская армия неоднократно наносила удары по позициям Ирана и его сторонников из «Хезболлы». Предлогом для участия Тегерана была поддержка своего союзника Башара Асада, но его цели были гораздо шире: расширить сферу своего влияния и, в конечном счете, превратить Сирию в иранского сателлита, передовую позицию, с которой можно угрожать «сионистскому режиму».

Владимир Путин и Нафтали Беннет во время встречи в Сочи Kremlin.ru

Израиль решил не просто наблюдать за растущим наращиванием иранской мощи, но и проводить политику активного упреждающего удара. Логика израильской стратегии отражала логику Соединенных Штатов в хорошо изученном кубинском ракетном кризисе 1962 года, когда президент Джон Кеннеди заявил, что само по себе размещение советских ракет в Западном полушарии является неприемлемой провокацией, независимо от решения об их фактическом использовании. С точки зрения Иерусалима, размещение иранцев так далеко от их родины и так близко к нашей само по себе было незаконным и требовало решительного ответа от Израиля.

Но в сентябре 2015 года возник новый фактор: Кремль принял решение напрямую вмешаться в Сирию своими силами в поддержку Асада. Иранцы и русские теперь сражались на одной стороне гражданской войны, координируя свои военные усилия. В этих обстоятельствах уже не может быть ошибочным вывод о том, что Израиль всё еще сможет наносить удары по иранским позициям, не навлекая на себя гнев сверхдержавы — партнера Тегерана.

Истребитель F-16 ВВС Израиля U.S. Air Force

Тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаньяху понимал, что повышение роли России в Сирии изменило правила игры. Он благоразумно принял, казалось бы, нехарактерное для него решение не присоединяться к Соединенным Штатам и другим странам НАТО в публичной критике решения Кремля. Вместо этого Нетаньяху срочно вылетел в Москву для личной встречи с Путиным, где успешно достиг ряда договоренностей, которые гарантировали свободу действий Израиля. «Я поехал в Москву, чтобы дать понять, что мы должны избегать столкновения между российскими войсками и израильскими силами в Сирии, — сказал Нетаньяху CNN после саммита. — Я определил свои цели — защищать безопасность моего народа и моей страны. У России другие цели. Но они не должны конфликтовать».

Предотвращение такого столкновения — «деконфликт» на языке экспертов — само по себе имело решающее значение, но диалог премьер-министра с российским лидером имел более серьезные последствия. Поскольку режим Асада одержал победу во внутреннем конфликте, было жизненно важно начать разговор с Кремлем о событиях в Сирии и будущем этой раздираемой войной страны, учитывая требования национальной безопасности Израиля и исторические интересы России на Ближнем Востоке (которые восходят ко временам царей).

Такая дискуссия была возможна, потому что, в отличие от Ирана, Россия не проявляет открытой враждебности по отношению к Израилю. Напротив — Путин заявил о своем дружелюбии к еврейскому народу и еврейскому государству, солидарности, которую он подчеркивал во время своих различных официальных визитов в Иерусалим (последний раз на праздновании в январе 2020 года 75-й годовщины освобождения Освенцима).

Эффективный диалог Нетаньяху с Путиным создал ситуацию, в которой из всех близких союзников Америки именно Израиль вел самый доверительный диалог с Россией. В мае 2018 года Нетаньяху был почетным гостем Путина на ежегодном параде в честь Дня Победы в Москве (единственный западный лидер на этом мероприятии). И в то время, как в посткоммунистической Восточной Европе существует давление с целью демонтажа статуй в честь Красной Армии, Израиль с гордостью возводит такие памятники, как это было сделано в Нетании. Это гораздо больше, чем проявление израильской реальной политики, это отражает искреннее признание незаменимой роли Красной Армии в разгроме нацистской Германии.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху Kremlin.ru

Конечно, особые связи Иерусалима с Москвой не всем по душе. Когда я был послом Израиля в Лондоне, мои коллеги из Прибалтики выражали беспокойство по поводу тесного взаимодействия Израиля с русскими. И после покушения на Сергея Скрипаля в марте 2018 года в Солсбери, Англия, у британцев также были оговорки. После этого инцидента Великобритания выслала 23 российских дипломата и попросила своих друзей по всему миру последовать ее примеру. Почти 30 стран сделали это, и 153 российских дипломата были высланы по всему миру. Другие страны, не желая высылать российских дипломатов, отозвали своих послов из Москвы. Израиль не сделал ни того, ни другого.

Когда британские собеседники сетовали на «отсутствие солидарности» Израиля, хотелось отметить, что какими бы плохими ни были отношения между Великобританией и Россией после Солсбери, шансы на то, что британские и российские военные действительно будут стрелять друг в друга, оставались невелики. Это при том, что регулярные ночные атаки израильских ВВС на иранские цели в Сирии часто происходили в непосредственной близости от союзнических российских военных позиций.

С точки зрения Израиля, было крайне важно поддерживать здоровые линии связи с Москвой. Даже критики Биньямина Нетаньяху приписывают ему проницательность в отношениях Израиля с Россией. Financial Times, обычно не склонная к восхвалению бывшего премьер-министра, рассказала о позитивных отношениях Нетаньяху и Путина, которые «выделяются на мировой арене», поскольку два лидера сумели создать казавшийся маловероятным союз, который принес пользу обоим лидерам в военном отношении .

Соответственно, Беннетт попросил министра Зеева Элькина сопровождать его в Сочи. Хотя формально министра, родившегося на Украине, якобы пригласили для обеспечения эффективного перевода с иврита на русский, его присутствие имело более высокую цель. Элькин участвовал в многочисленных встречах Нетаньяху с Путиным, и Беннетт его присутствием сигнализировал о желании Иерусалима сохранить израильско-российские договоренности, достигнутые при его предшественнике.

После октябрьского саммита появились сообщения о новых израильских ударах по вражеским целям на Голанах и в районе Дамаска. Это указывает на то, что важнейшие израильско-российские договоренности, достигнутые с 2015 года, остаются в силе, и это, без сомнения, хорошая новость для израильских пилотов, выполняющих полеты над Сирией.