Севастополь, , 15:45 — REGNUM Фрегат «Адмирал Эссен» ВМФ России, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» провёл в акватории Черного моря учение по прикрытию пункта базирования кораблей от авиационного удара вероятного противника. Об этом сегодня, 7 ноября, пресс-служба Черноморского флота России.

Сообщается, что по замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил данные по взлёту по взлёту группы самолётов «противника» в направлении Крымского полуострова.

В ходе учений расчет ПВО фрегата «Адмирал Эссен» взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием.

Напомним, что в акваторию Черного моря на днях вошли два корабля ВМС США — командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. Они приблизились к границе территориальных вод России.