Вашингтон, 7 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Американский штат Вирджиния 2 ноября выбрал нового губернатора, которым стал республиканецГленн Янгкин. За избирательным процессом внимательно наблюдали все Соединенные Штаты — представители Республиканской партии не одерживали победу в Вирджинии с 2009 года, а на последних президентских выборахДжо Байден там значительно превзошёлДональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Соперник Янгкина — предыдущий губернатор-демократ Терри Маколифф в своих решениях чётко соблюдал тренд, заданный главой Белого дома. Именно поэтому для поддержки своего кандидата Вирджинию посещали сам Байден и вице-президент Камалла Харрис, а исход выборов определил необычный криминальный инцидент, который взбудоражил половину США, пишет Институт РУССТРАТ.

Эксперты отмечают, что после победы демократов либералы получили возможность насаждать по всей стране Критическую расовую теорию, причём начали это делать даже среди школьников, сумев оказаться на выборных должностях в школьных советах. Эти собрания буквально заставляют школы объяснять всем белым ученикам, что им нужно извиняться за свой цвет кожи, а также быть толерантными ко всем проявлениям ЛГБТ.

Напомним, громкий инцидент на школьном совете произошёл 22 июня. Тогда арестовали сантехника Скотта Смита, который утверждал, что его дочь была изнасилована в школе, а администрация учебного заведения пыталась замять преступление. Демократы назвали мужчину «экстремистом» и «внутренним террористом», единственная цель которого — запугать школьный совет.

Вскоре стало известно, что руководство школы на самом деле знало об изнасиловании девочки мальчиком-трансгендером в юбке, но не стало изолировать преступника. Его просто перевели в другое учебное заведение, где он тоже предпринял ещё две попытки изнасилования.

Консервативная общественность в США посчитала Скотта Смита жертвой режима, а кандидат республиканец в Вирджинии Гленн Янгкин получил горячую поддержку родителей, которых беспокоит безопасность собственных детей. Его поддержали даже демократически настроенные граждане, и он победил с результатом 50,8% голосов против 48,4% у Терри Маколиффа.

Как пишет Институт РУССТРАТ, разгул обратного расизма и толерантности в США утомил граждан, а значит, республиканцы могут одержать победу на перевыборах в Конгресс 2022 года. Пока Байден со своей администрацией безуспешно пытается обуздать разыгравшуюся инфляцию, Дональд Трамп продолжает набирать очки перед президентскими выборами 2024 года.