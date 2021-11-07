Афины , 7 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Турция должна доказать, что желает искреннего и конструктивного диалога с Грецией, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью газете Vradini 6 ноября. При этом, подчеркнул министр, «Греция не может согласиться с иррациональными неоосманскими требованиями».

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Дендиас заявил, что нынешняя позиция Турции не имеет никакого отношения к политике сближения с Европейским союзом. Напротив, своей неоосманской экспансионистской политикой Турция создала проблемы почти со всеми соседними странами, добавил он.

Кроме того, действия Турции неприемлемы и нарушают любое чувство международного права и здравого смысла, примером чего является преследование Турцией кипрско-греческого исследовательского судна «Nautical Geo», которое находилось в пределах ограниченной Исключительной экономической зоны Греции, в 10 морских милях к востоку от Крита. По его словам, Турция утверждала, что судно находилось на турецком континентальном шельфе. Министр добавил, однако, что «несмотря на напряженность, культивируемую Турцией на местах и риторикой, Греция верит в сохранение открытых каналов связи».