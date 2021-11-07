Вашингтон, 7 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Расстыковка американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией перенесена на 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Ранее планировалось, что корабль с экипажем покинет МКС 7 ноября. Перенос объясняется неблагоприятными погодными условиями в районе посадки корабля.

Корабль Crew Dragon должен доставить на Землю астронавта Европейского космического агентства Тома Песке, астронавтов США Шейна Кимбро, Меган Макартур и японского астронавта Акихико Хошиде. Они находятся на МКС с апреля 2021 года.

Позже на станции их заменят астронавты США Радж Чари, Том Маршберн, Кайлу Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Старт корабля Crew Dragon в рамках этой миссии состоится не ранее 10 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед возвращением на Землю астронавт ЕКА Том Песке передал командование МКС космонавту Антону Шкаплерову. Российский космонавт будет руководить экипажем МКС до своего возвращения на Землю, запланированного на весну 2022 года.