Салоники, Греция, , 15:34 — REGNUM США и Греция намерены продолжать развивать отношения во всех областях, которые выделены в рамках Стратегического диалога. Об этом заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт в интервью Афинско-македонскому агентству новостей 7 ноября.

Джеффри Пайетт

«Я думаю, что вы увидите, как многое из этого произойдет в сфере торговли и инвестиций в течение следующих нескольких месяцев, когда появятся новые проекты. Энергетический переход и чистая энергия, несомненно, являются областью с фантастическим потенциалом», — полагает дипломат.

Он рассказал о недавней «очень хорошей встрече» с министром гражданской защиты, где стороны смогли поговорить о расширении работы в области пожарной безопасности и устойчивости к изменению климата. Отношения между обычными гражданами также продолжают укрепляться, и Пайетт считает, что по мере того, как пандемия будет угасать, всё больше американских студентов будут приезжать в Грецию, и всё больше студентов из Греции побывают в США. «Мы переживаем очень волнующее время в наших отношениях», — заключил дипломат.