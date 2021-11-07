Новосибирск, 7 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области задержан мужчина, самовольно покинувший специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Tacinskaya.ru МВД РФ

«7 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в городе Краснообске Новосибирской области мужчину, который 4 ноября самовольно покинул специализированное медицинское учреждение, где содержался в принудительном судебном порядке», — уточнили в ведомстве.

Он доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств побега. В дальнейшем мужчина будет направлен в медицинское учреждение.

По данным издания «Новосибирские новости», мужчина оказался в психиатрической лечебнице после того, как в октябре 2015 года выстрелил из винтовки с оптическим прицелом в следователя, работавшего в кабинете пункта полиции «Оловозаводской». Пуля пролетела более 150 метров, разбила форточку и попала полицейскому в лопатку. Следователю удалось выжить.