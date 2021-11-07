Киев, , 15:29 — REGNUM Продолжение «нормандского формата» по Донбассу находится под большим вопросом, так как нет никаких договоренностей о следующем саммите. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Напомним, что последний саммит в «нормандском формате» состоялся в конце 2019 года в Париже. При этом украинская сторона так и не выполнила договорённости достигнутые на этом саммите.

Российские власти не раз указывали, что во встречах ради встречи Москва не заинтересована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «нормандский формат» — это четырехсторонние встречи лидеров России, Украины, Германии Франции для урегулирования конфликта в Донбассе. Несмотря на существование в формата в течение нескольких лет значительной практической пользы для урегулирования конфликта в Донбассе он не принес.