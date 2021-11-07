Москва, 7 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Представители КПРФ и сторонники партии в 104-ю годовщину Октябрьской революции возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Цветы также возложили и к памятнику маршалу Георгию Жукову.

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал всех патриотов отметить этот праздник.

«Сегодня главный праздник для всех тружеников планеты! Этот праздник проявил новый мир, новое будущее, и пока мы будем верны этому празднику, у нас обязательно будут и новые победы, и новые открытия, и новые космические достижения», — отметил Зюганов.

Ленин и Сталин и сталинско-ленинская модернизация предложила новый план развития человечества, на который оно откликнулось, добавил Зюганов.

Сегодня мир убеждается каждый день в том, что только социализм дает надёжный рецепт от экономических кризисов, социальных потрясений, жестоких войн и культурной деградации, отметил коммунист.