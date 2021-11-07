7 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Форум, посвященный Госплану, снова доказал, что российская власть серьезно задумывается над использованием опыта СССР в управлении экономикой. Но для того, чтобы построить эффективную систему управления, её нужно автоматизировать, используя специальные алгоритмы. Их у власти пока еще нет.

Ангелина Потеряйко, , 19:54 — REGNUM В Москве прошло значимое для российской экономики событие, которое может стать первой страницей книги под названием «Государственное планирование и кибернетическое управление экономикой». 2 ноября 2021 года Общественной Палатой РФ была организована дискуссия «КРИСТАЛЛ РОСТА: К 100-летию плана ГОЭЛРО и Госплана». Главными докладчиками на дискуссии стали авторы книги «Кристалл роста» Александр Галушка и Артур Ниязметов.

Александр Галушка A.Savin

Выход книги и её популярность представляются неслучайными в связи с назревшими не только в российском обществе, но и во всем мире противоречиями — экономическими, социальными, политическими и мировоззренческими. Капитал уже сконцентрирован до такой степени, что прибыль для корпораций перестаёт быть их основной целью. Главный вопрос капиталистов — как начать распределять ресурсы так, чтобы продолжать своё процветание и удержать в руках все накопленные богатства? И решения этого вопроса предлагаемыми глобальными синтетическими проектами «европейского зелёного курса» и «инклюзивного капитализма» лежат вне интересов большей части людей, проживающих на Земле.

Назрела острая нужда в суверенном российском Большом проекте. Авторы книги предложили его версию, построенную на опыте периода индустриализации и послевоенного восстановления СССР.

« Предметный разговор о том, какова экономика будущего России, в принципе невозможен без обращении к истории вопроса, без понимания того, какие реальные факторы, движущие силы и обстоятельства привели нас к сегодняшнему состоянию, что сработало, что не сработало в истории нашей экономики », — казал Александр Галушко в своей вступительной речи.

Действительно, история СССР обладает уникальным опытом ускоренных темпов индустриализации, роста благосостояния граждан, культурной революции, победы в Великой Отечественной войне. И во многом эти результаты были достигнуты благодаря новаторской системе планирования экономики. Управляющим центром этой системы стал Госплан, первым мегапроектом — план ГОЭЛРО. Но, не сумев в конце 1950-х годов сохранить преемственность методологии планирования, о чём в своем выступлении упомянул Артур Ниязметов, мы потеряли инструмент управления экономикой, что привело в итоге к прекращению развития и краху СССР.

По словам Артура Ниязметова, черты методологии планирования присутствуют сегодня и в национальных целях, сформулированных президентом РФ. Однако национальные цели не увязаны между собой, так как для их реализации не были произведены балансовые расчеты затрат и выпуска всех секторов промышленности во всех регионах. Отсюда вытекает неизбежная декларативность этих целей и невозможность полного и качественного их воплощения.

Артур Ниязметов Minvr.gov.ru

Философ Дмитрий Куликов в своем выступлении обратил внимание, что подмена понятия «цели» понятием «образа будущего» сказалась на социально-экономическом и геополитическом положении России самым негативным образом. Как увязать между собой Национальные цели и всех участников их реализации? Как правильно рассчитать инвестиции и определить их источники? Как спланировать рост экономики, не ставя эксперименты на людях? Для этого нужна специальная экономическая модель, опыт использования которой нарабатывался в СССР.

Дмитрий Куликов Mil.ru

Организаторы форума пригласили к участию в дискуссии единственного в мире учёного, разрабатывающего сегодня динамическую модель МОБ, экономиста-кибернетика, профессора Елену Ведута. В своём выступлении она обратила внимание на то, что в книге «Кристалл роста» упущен очень важный момент, а именно — наличие четкого понимания советскими учеными-экономистами 1960-х годов, что только с помощью решения задачи автоматизации управления экономикой было возможно одержать победу в холодной войне:

Елена Ведута. Дискуссия «КРИСТАЛЛ РОСТА: К 100-летию плана ГОЭЛРО и Госплана» Oprf.ru

«Американцам нечего было бы противопоставить гибкости советского планирования в случае создания кибернетической системы управления экономикой, — пояснила она. — Однако эта задача требовала затрат интеллекта и силы воли, а большинство наших чиновников и учёных как тогда, так и сейчас поглощены борьбой за деньги. Единственным исключением стал экономист-кибернетик Николай Ведута, который и создал динамическую модель МОБ с обратной связью».

Николай Иванович Ведута (1913-1998)

Едена Ведута рассказала, каким образом Россия, а за ней и весь мир, могут выйти из кризиса и не раствориться в Новом мировом порядке Клауса Шваба. В первую очередь необходимо приступить к внедрению кибернетического метода управления экономикой, отказавшись от «мертвой» статистики и «шаманского» прогнозного подхода. Профессор Ведута уверена, что время кибернетической революции, которую создатель кибернетики Норберт Винер назвал Второй промышленной или Управленческой революцией, пришло. Необходима автоматизация деятельности правительства России в направлении увеличения благополучия каждого гражданина нашей Родины. Эта задача требует применения специальных алгоритмов, которые, в отличие от англосаксонского мира и апологетов проекта Индустрия 4:0, в России есть. Россия, таким образом, может выдвинуть свой Глобальный проект управления экономикой для улучшения жизни людей в противовес проекту тотального контроля и диктатуры финансового олигархата Всемирного экономического форума.

« В войне алгоритмов должна выиграть Россия », — сказала Елена Ведута в заключении своего выступления.

Возможно, первым шагом в победе в этой войне стало распоряжение правительства РФ от 22 октября 2021 года №2998-р «Об утверждении стратегических направлений в области цифровой трансформации государственного управления». Первым направлением является автоматизация и облегчение сбора отчетности по социально-экономическим показателям в отраслях экономики и социальной сфере, создание информационной системы, способной проводить анализ в режиме реального времени по поступающим показателям, информировать о проблемных ситуациях, а также управлять экономикой на основе динамической оптимизационной модели межотраслевого (межсекторного) баланса.

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