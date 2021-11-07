Салоники, Греция, 7 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Оценивая ситуацию на энергетическом рынке Евросоюза, посол США в Греции Джеффри Пайетт подчеркнул необходимость понять, что вызвало этот «ценовой шок». Об этом он рассказал Афино-Македонскому информационному агентству в кулуарах Саммита в Салониках 7 ноября.

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«Это ряд факторов, включая быстрое восстановление после пандемии в некоторых частях мира. Также решения, которые приняла Россия, и весьма важно видеть заявления европейских лидеров, критикующих использование Россией энергии в качестве источника рычагов давления. Но в конечном счете это говорит всем нам о том, что нам нужно продолжать нашу работу по энергетической безопасности, по диверсификации источников» — сказал посол.

По его мнению, важен и энергетический переход, который имеет большой потенциал как для сохранения нашей окружающей среды, для защиты мира, в котором мы живем, так и для того, чтобы стать движущей силой нового экономического роста — «что Греция сейчас видит в Западной Македонии с проектом «Белый дракон», в котором участвует американская компания. И который, как мы надеемся, послужит новым источником занятости в регионах, на которые негативно повлияет постепенный отказ от бурого угля».