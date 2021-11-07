Афины , , 15:19 — REGNUM Бывший президент Греции Прокопис Павлопулос госпитализирован в больницу «Александра» после положительного теста на коронавирус, сообщает AMNA 6 ноября.

Прокопис Павлопулос Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

В больнице объявили, что Павлопулос был госпитализирован в 11:10 утра «по профилактическим соображениям».

Павлопулос, говорится в сообщении больницы, «вакцинирован, не проявляет симптомов, состояние его здоровья очень хорошее, и было решено (его личным врачом) госпитализировать его на несколько дней для наблюдения в связи с его индивидуальной историей как пациента с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)».

Павлопулос был президентом Греции в 2015—2020 годах, ему 71 год.