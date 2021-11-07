Салоники, Греция, , 15:14 — REGNUM Греко-американское энергетическое сотрудничество является одной из крупнейших «историй успеха» энергетической политики и сотрудничества США и Греции за последние пару лет, заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт Афино-Македонскому информационному агентству в кулуарах Саммита в Салониках 7 ноября. Саммит организовано Федерацией промышленности Греции и Экономическим форумом Дельфы под эгидой Президента Республики Катерины Сакелларопулу.

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«Вы можете видеть, что происходит в Европе прямо сейчас — с реальной озабоченностью по поводу повышения цен на газ, а также нехватки газа на фоне приближающейся зимы. Но Греция в безопасном положении, — сказал посол США. — Благодаря новой инфраструктуре у вас есть несколько источников, таких как Revythousa, Трансадриатический газопровод, и это будет еще более актуально в течение следующих нескольких лет, когда будут завершены такие проекты, как FSRU в Александруполисе, IGB и северомакедонский трубопровод».

Посол полагает, что из нынешних проблем нужно извлечь урок и понять важность продолжения и ускорения энергетического перехода. По его словам, в этой области греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис установил очень высокие стандарты, что было широко признано на Климатическом саммите в Глазго. На этом мероприятии, по словам Пайетта, многие указывали на Грецию как на достойный подражания пример.