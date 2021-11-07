Пекин, , 15:08 — REGNUM Высокая боеспособность российского самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» позволяет эффективно применять его не только против бронетехники, но и для борьбы с беспилотниками и вертолётами. Об этом говорится в публикации китайского медиапортала Sohu.

ПТРК «Хризантема-С» Vimpel-v.com

Боевая машина «Хризантема-С» разработана в Коломенском КБ Машиностроения. Боевой комплект «Хризантемы-С» состоит из двух типов противотанковых управляемых ракет: 9М123 с кумулятивной боевой частью и 9М123Ф с фугасной боевой частью.

Автор отмечает, что сверхзвуковые ракеты серии 9М123 обладают возможность наведения как по лазерному, так и по радиолокационному каналу. Это позволяет «Хризантеме» эффективно функционировать даже в условии боевой завесы. При этом дальность ракет 9М123 достигает шести километров.

«Можно сказать, что боевая машина способна уничтожать танки, бронетехнику и инженерные сооружения, а также боевые вертолёты и беспилотные летательные аппараты», — цитирует китайский портал ИноСМИ.

Среди недостатков российского комплекса автор выделяет возможность запуска ракет 9М123 только в фиксированном положении или на боевой скорости не более 5 км/час. Также к минусам относится подверженность помехам применяемой в комплексе радиолокационной станции миллиметрового диапазона.

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