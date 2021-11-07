Афины , , 14:58 — REGNUM Греция стремится быть лидером в сфере туризма, заявил министр туризма Василис Кикилиас в интервью телеканалу Open TV 7 ноября. «Мы хотим быть чемпионами, мы не хотим одного из лучших результатов, мы хотим наилучшего», — подчеркнул министр.

Греция

По словам Кикилиаса, такая цель достигается большими усилиями и упорным трудом. Он также рассказал о своем посещении Международной туристической выставки в Лондоне и напомнил, что Греция договорилась с британской авиакомпанией Easyjet об увеличении числа доступных для пассажиров мест на рейсы в Грецию на 500 000 к 2022 году. Это позволит авиакомпании привезти в страну 1,6 млн туристов вместо 1,1 млн.

«Мы также подписали соглашение с Jet2, которое включает увеличение на 600 000 мест на 2022 год, 270 рейсов в неделю в 15 аэропортов нашей страны с 1 апреля, новые маршруты из Бирмингема и Манчестера в Афины с 15 апреля, поддержку городского отдыха, продвижение Афин и более широкого региона Аттика», — сообщил министр и подчеркнул, что British Airways также планирует использовать, в дополнение к Хитроу, аэропорт Гатвик для рейсов в Грецию.

Кикилиас также сообщил, что число бронирований на греческом направлении за октябрь 2021 года на лето 2022 года уже на треть превышает число бронирований в октябре 2018 года на лето 2019 года.