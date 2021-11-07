В Свердловской области COVID-19 погубил ещё 27 человек
Екатеринбург, 7 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 27 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
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Коронавирус
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Число умерших с начала пандемии достигло 7677. 950 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. 508 их них подключены к аппаратам ИВЛ.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе обнаружили уже 162 479 случаев заражения коронавирусом.