Москва, , 14:50 — REGNUM Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков, сын основателя Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов Михаила Чумакова заявил, что он выступает за принудительную вакцинацию всех граждан России от коронавируса. Об этом он заявил в интервью «Радио России» сегодня, 7 ноября.

По словам Чумакова, он осознает, что требовать принудительной массовой вакцинации — это крайне непопулярное мнение, за которое могут «просто распять». Однако Чумаков уверен, что в будущем, противники вакцинации скажут за это принуждение «спасибо».

«Я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — сказал Чумаков.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России настолько плохая, что об этом «нужно кричать».

Напомним, что во всех регионах России действует требование обязательной вакцинации для ряда категорий граждан.