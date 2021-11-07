Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Первый сезон анимационного сериала «Аркейн» по мотивам видеоигры League of Legends стал доступен на видеостриминговом сервисе Netflix 6 ноября. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети Twitter.

League of Legends Иван Шилов © ИА REGNUM

Анимационный сериал создан разработчиком оригинальный видеоигры — компанией Riot Games — в сотрудничестве с французской студией Fortiche Production. Первоначально премьера «Аркейна» была запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции Riot Games была вынуждена значительно задержать премьеру.

Персонажей анимационного сериала озвучивают Хейли Стейнфилд, Элла Пернелл, Кевин Алехандро, Кэти Льюнг и другие актёры. Режиссёрами первого сезона стали Эш Брэннон, Паскаль Плуг и Арно Делорд.

Видеоигра League of Legends была выпущена в 2009 году. Благодаря широкой популярности игры по её мотивам были созданы комиксы, рассказы и музыкальные клипы.

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