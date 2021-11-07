7 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 15:47 — REGNUM 7 ноября в России отмечается памятная дата — годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации от торжественных мероприятий решили отказаться.

Возложению цветов к памятнику Ленину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сувенирная лавка Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка и сбор к возложению цветов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложению цветов к памятнику Ленину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нашивка СССР Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка и сбор к возложению цветов Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Севастополе коммунисты собрались у памятника В.И. Ленину, чтобы возложить цветы и отдать ему дань памяти. На площади у памятника собралось несколько десятков человек.

Памятник Ленину в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Коммунисты Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Партийный билет Александр Полегенько © ИА REGNUM Подготовка и сбор к возложению цветов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложению цветов к памятнику Ленину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложению цветов к памятнику Ленину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложению цветов к памятнику Ленину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложению цветов к памятнику Ленину Александр Полегенько © ИА REGNUM Возложению цветов к памятнику Ленину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, 7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день (25 октября по старому календарю) в 1917 году произошло вооруженное восстание, в ходе которого большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и объявили власть Советов.

Возложению цветов к памятнику Ленину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Коммунисты Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Окончание мероприятия 7 ноября Александр Полегенько © ИА REGNUM