Казань, , 14:33 — REGNUM Сборная России дисквалифицирована и лишена медалей в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Чемпионат проходит в Казани.

Дисквалификации российская сборная подверглась из-за нарушения спортсменами очередности. Известно, что протест на действия российской сборной был подан командой Польши.

После дисквалификации российских пловцов, сборная Польши получила бронзовую медаль турнира. На второе место переместились пловцы из Нидерландов, а на первое — итальянцы.

Тем не менее сборная России продолжает лидировать на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде по количеству выигранных наград.