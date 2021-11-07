Омск, , 14:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Омской области продолжает ухудшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлен 581 новый случай заражения коронавирусом.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Это очередной максимум с начала пандемии. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии перевалило за 100 тыс. и достигло 101 051.

По данным портала «Стопкоронавирус», жертвами COVID-19 стали 2538 человек, 12 из которых умерли за последний сутки. Выздоровели к настоящему времени 78 530 пациентов.

«754 645 человек привиты от коронавируса, из них 566 824 человека получили оба компонента вакцины», — добавили в оперштабе.