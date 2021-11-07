Москва, 7 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Переход среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям по шкале Цельсия в Москве и регионах Центральной России ожидается 15 ноября. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба центра погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Метеорологи предупредили, что неделя с 8 по 14 ноября станет переходной для Центральной России. За эти дни среднесуточная погода в этой части страны впервые за сезон окажется ниже нуля. Похолодания будет сопровождаться ледяным дождём, что станет проблемой для автомобилистов, пешеходов и городских служб.

«Автомобилистов ждёт настоящий День жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться», — предупреждают в центре «Фобос».

Метеорологическая зима, то есть стабильный переход к отрицательным значениям среднесуточной температуры воздуха, в Центральном регионе ожидается 15 ноября. В сравнении со средними климатическими значениями метеорологическая зима наступит на 5 дней позже.