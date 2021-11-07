Москва, , 13:58 — REGNUM Функция отключения рекламных объявлений в мессенджере Telegram может быть внедрена в виде платной подписки до конца ноября. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своём канале в мессенджере.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце октября в мессенджере Telegram началось тестирование рекламных сообщений, которые отображаются в крупных каналах. Дуров объяснил, что команда мессенджера продолжает работать над функциями, которые позволят стать Telegram безубыточным проектом.

Он добавил, что команда начала работать над возможностью отключения этой функции. Для пользователей она может быть реализована в виде платной подписки. Также рассматривается возможность отключения объявлений и авторами каналов.

«В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции», — подытожил Дуров.

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