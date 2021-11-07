7 ноября 2021 | Время чтения 11 мин

Ариф Асалыоглу, , 17:35 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Удар по авторитету Интерпола

Как пишет новостной портал SHaber, опубликован весьма примечательный доклад, связанный с Интерполом, где отмечается, что 89-я ежегодная сессия Генеральной ассамблеи Интерпола состоится в Стамбуле 23−25 ноября 2021 года, и это «серьезный удар по авторитету организации». В докладе вашингтонского исследовательского центра Heritage Foundation были сделаны весьма критические заявления в адрес Турции. В исследовании под заголовком «Основные приоритеты для США на заседании Генеральной ассамблеи Интерпола в 2021 году» говорится следующее: «Тот факт, что Генеральная ассамблея Интерпола состоится в Стамбуле в 2021 году, нанесет серьезный удар по авторитету организации и плохо отразится на странах — членах Интерпола, проголосовавших за предоставление этой чести Турции». Доклад также содержит мнения экспертов, согласно которым турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается использовать заседание в своих «корыстных целях». Сообщается, что правительством Турции были подготовлены презентации и сфабрикованы документы на основании допросов турецкой полицией так называемых участников попытки государственного переворота 15 июля с применением силы и угроз. Кроме того, как сообщает Bold Medya, представители эрдогановского режима, используя подразделения Интерпола, доставили людей, похищенных из Бахрейна в 2016 году, в Турцию. В докладе говорится: «После 15 июля 2016 года у Мурата Аджара, профессора в области радиологии Отделения радиологии Университета имени короля Хамада, расположенного в Бахрейне, а также его супруги и двух маленьких сыновей были аннулированы паспорта. В августе 2016 года по инициативе посла Турции Хатуна Демирера были конфискованы паспорта Аджара и его семьи».

Байден обеспокоен наличием у Турции С-400

Как сообщает «Голос Америки», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом США Джо Байденом в Риме в рамках саммита лидеров G20. На встрече Байден заявил об обеспокоенности американской стороны по поводу наличия у Анкары российских комплексов С-400. Представители Белого дома сообщили, что Байден подчеркнул свое желание поддерживать конструктивные отношения между двумя странами, расширять сферы их сотрудничества и эффективно преодолевать возникающие между странами разногласия. Отмечается, что в ходе встречи обсуждались такие вопросы, как политический процесс в Сирии, оказание гуманитарной помощи Афганистану и выборы в Ливии. На переговорах, прошедших в конгресс-центре «Нувола» в закрытом для прессы режиме, также приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен. «Президент подтвердил значимость оборонного сотрудничества между двумя странами, а также значимость Турции как союзника по НАТО, при этом выразив обеспокоенность Вашингтона по поводу наличия у Турции российских ЗРК С-400. Американский лидер также подчеркнул важность сильных демократических институтов, уважения прав человека и верховенства закона для мира и процветания», — говорится в сообщении Белого дома. Встреча между президентами Турции и США началась в 12:15. Переговоры длились час вместо запланированных 20 минут.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Турция отказалась ехать на саммит ООН по изменению климата

По данным портала TR724, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита лидеров G20 в Риме не полетел в Глазго на саммит ООН по изменению климата, что вызвало интерес СМИ. Стало известно, что Эрдоган не поехал на саммит из-за несоответствия протоколов организаторов стандартам безопасности, на которые рассчитывала Анкара. «Когда наши требования не были выполнены, мы решили не ехать в Глазго. Речь шла не только о личной безопасности, но и о репутации Турции», — отметил Эрдоган. Требования Турции в отношении протокола и безопасности не были полностью выполнены Великобританией, передает Reuters.

Кто же отдал приказ сбить российский самолет?

Лидер оппозиционной Партии демократии и прогресса (DEVA) Али Бабаджан принял участие в прямом эфире канала HalkTV, где коснулся темы сбитого турецкими ВВС российского самолета в 2015 году. «Когда стали выяснять, кто же всё-таки отдал приказ сбить самолет, возникла настоящая путаница. Премьер-министр и президент никак не могли определиться, «то приказ отдал ты, то приказ отдал я», — сказал Бабаджан. Сема Силкин Ун, заместитель Ахмета Давутоглу, возглавлявшего в 2015 году правительство, ныне председателя «Партии будущего», дала ответ на слова Бабаджана, из которого следует, что кабинет министров знал о приказе сбить российский самолет. Сема Силкин Юн сказала: «В 2015 году начальник Генерального штаба ВС Турции Хулуси Акар позвонил премьер-министру Давутоглу. «Мы сбили российский самолет», — сказал он. Давутоглу ответил: «Не говорите, что это был «российский самолет». Не говорите, что вы его сбили. Скажите, что был сбит неопознанный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны. И Россия, и Турция — великие страны. Пусть всё останется между нами». Уже через 10 минут после этой речи было сделано заявление администрации президента, где говорилось о том, что «был сбит российский самолет». Давутоглу перезвонил Акару и сказал: «Как вы могли допустить такое, я же не давал таких указаний, немедленно отзовите это заявление обратно». Начальник Генштаба ответил премьер-министру, что он также был удивлен, так как уже передал администрации президента просьбу премьер-министра. Заявление было отозвано, но за эти 10 минут все мировые агентства уже успели опубликовать новость. Давутоглу приложил все усилия для того, чтобы защитить своих солдат».

Российский самолёт Су-24 Michael Sandberg

Эрдоган встречался с Соросом?

Бабаджан также прокомментировал самую популярную тему в социальных сетях. Предметом обсуждения стали фотографии со встреч президента Турции и лидера правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана с Джорджем Соросом. Хотя Эрдоган ранее называл незаконно содержащегося в заключении в течение вот уже пяти лет турецкого предпринимателя Османа Кавалу «соросистом» и «плевком Сороса». Бабаджан в свою очередь отметил, что Эрдоган как минимум три раза встречался с Соросом лично. «Дело Османа Кавалы — это юридическое недоразумение. Наши юристы очень подробно изучили материалы дела, где не нашли никаких весомых доказательств, которые могли стать основанием для заключения его в тюрьму. Это было также установлено как нашим Конституционным судом, так и Европейским судом по правам человека. Здесь имеет место быть какая-то личная неприязнь. Эрдоган тем самым как бы посылает сообщение всему деловому сообществу, нашим ученым и нашему гражданскому обществу: «Послушай, брат, если мне станет скучно, я могу кого угодно посадить в тюрьму, и мне всё равно, что скажут на это другие». В некотором смысле, наказывая одного человека, он пытается вселить страх в других», — высказал свое мнение Бабаджан.

Джордж Сорос stephan roehl

«Наш посол в Турции не отступал от сделанного ранее заявления»

Как передает турецкая редакция BBC, послы десяти западных стран не отступили от сделанного ими заявления об освобождении турецкого предпринимателя Османа Кавалы и «продолжат делать аналогичные предупреждения в будущем», заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он этом он рассказал голландскими журналистами после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита лидеров стран G20 в Риме. «Нидерланды всегда оставляют за собой право привлекать внимание к решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Это не вмешательство во внутренние дела другой страны, а подтверждение общечеловеческих ценностей. Наша страна продолжит делать это в будущем. Это тоже признак двусторонних отношений», — подчеркнул премьер.

Марк Рютте Иван Шилов © ИА REGNUM

Конституционный суд открыл дорогу для пересмотра дел

Согласно новости, опубликованной на новостном портале Bold media, Конституционный суд Турции подписал решение, касающееся 125 тысяч человек, уволенных с государственной службы в июне. Суд признал, что решение об увольнении было принято на том основании, что уволенные якобы являются «членами» или «принадлежат» к структурам, формированиям или группам, признанным Советом национальной безопасности (СНБ) Турции угрозой национальной безопасности. Суд отметил, что вопрос принадлежности какого-либо гражданина к незаконной организации будет решаться судебной властью, а не СНБ, а принятое решение об увольнениях противоречит принципам презумпции невиновности. После этого решения сотни тысяч невиновных снова смогут защитить свои права.

Иностранные инвесторы ждут ухода Эрдогана

Как сообщает Хава Аслан, корреспондент турецкого телеканала HalkTV, американский еженедельный журнал Barron's опубликовал экономический анализ, где отмечается, что иностранные инвесторы ждут выборов в Турции, чтобы принять решение, вкладывать инвестиции в турецкую экономику или нет. Выдвигается версия, что в случае победы на выборах оппозиции иностранные инвестиции в Турцию потекут рекой. Анализ включает в себя мнения многих инвесторов, которые сошлись во мнении, что «турецкие рынки привлекают иностранцев чрезвычайно выгодными ценами, однако инвесторы ждут ухода президента». И далее: «Как старая лошадь под пьяным ковбоем, экономика Турции старается держаться на ногах, несмотря на правление Эрдогана. Может, 67-летний лидер и начал терять контроль после 18 лет пребывания у власти, однако он всё равно может нанести большой урон, держась за седло».

Journalist Post написал о пытках журналистов

Как пишет турецкий новостной портал TR724, 2 ноября, в День борьбы с преступлениями против журналистов, вышел в свет очередной выпуск журнала Journalist Post, подготовленный Международной ассоциацией журналистов (IJA), в которую входят члены из многих стран мира. В нём представлены статьи из 13 разных стран: от Бразилии до Афганистана, от Южной Африки до Белоруссии. Последний номер журнала вышел с обложкой, напоминающей о существовании журналистов, содержащихся в тюрьмах Турции.

Батареи С-400 были переброшены на авиабазу Инджирлик?

Как сообщает канал FOXTV, представители министерства национальной обороны Турции сделали заявление в ответ на сообщения о том, что «батареи С-400 были переброшены на авиабазу Инджирлик». Они отметили, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности. Ранее телеканал Skynews сообщал, что «Турция доставила батареи С-400 на базу Инджирлик, которая используется ВВС США».

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Экрем Имамоглу, мэр столичного муниципалитета Стамбул, принял участие во Всемирном саммите ООН по изменению климата в Глазго, от участия в котором ранее отказался президент Турции.

Командование береговой охраны министерства внутренних дел Турции опубликовало «Отчет о нерегулярной миграции», посвященный борьбе с незаконной миграцией в Эгейском море. Он охватывает период с 1 января по 31 октября 2021 года. Согласно отчету, за последние 10 месяцев было задержано 17 587 просителей убежища при попытке незаконно пересечь границу с Грецией.

На территории атомной электростанции «Аккую», которая строится в районе Гюльнар города Мерсин, взорвался трансформатор. Причины взрыва пока неизвестны. При взрыве трансформатора на АЭС сработала «красная тревога», после вмешательства пожарной части пожар был потушен в короткие сроки.

Строительство АЭС «Аккую» Hydropower.org

Бывший член Верховного суда Хюсаметтин Угур заявил, что в тюрьме нет никакой гарантии для безопасности жизни. Угур подвергался пыткам, избиениям и жестокому обращению в прежней тюрьме, где он находился в течение 4,5 года, после чего он был переден в тюрьму Афьон, где с ним также продолжают жестоко обращаться.

В Стамбуле на настоящий момент проживает 1 миллион 179 тысяч 751 иностранец, в том числе 535 тысяч 25 сирийцев, находящихся под временной защитой, а также 644 тысяч 726 иностранцев, имеющих вид на жительство, заявил губернатор Стамбула Али Ерликая.

Стало известно, что в этом году наблюдается рекордное увеличение количества граждан Турецкой Республики, подавших заявление о предоставлении убежища в Нидерландах. По официальным данным, количество граждан Турции, подавших заявление о предоставлении убежища в Нидерландах, с 2018 года ежегодно составляло 1300 человек, а в этом году число таких граждан превысило 2250 человек.

Главное управление безопасности Турции выступило с заявлением относительно появившегося в Twitter хештега #ölmüş (умер), примененным в отношении президента Эрдогана. В заявлении отмечалось, что в отношении 30 человек, опубликовавших комментарии с хештегом #ölmüş (умер), имея в виду президента Эрдогана, было начато расследование.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международное рейтинговое агентство Moody's заявили, что иностранные инвесторы покинут Турцию при первой же возможности. Кроме этого, в заявлении отмечается, что обесценивание турецкой лиры ускорится с утечкой «горячих денег» за границу. Ожидается, что курс доллара, который на сегодняшний день составляет 9,68 турецкой лиры, в ближайшем времени составит 10 лир.