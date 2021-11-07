Первоуральск, Свердловская область, 7 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области мигрант обстрелял автомобиль стажёра ГИБДД. Об этом пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По данным Е1.ru, инцидент произошёл в районе улиц Герцена и Чкалова. Водителю на Toyota Camry не пришёлся по душе манёвр Opel Astra. Он догнал его на светофоре, вышел и разбил оппоненту стекло в передней дверце. Началась драка, в результате нападавший достал травматический пистолет и обстрелял водителя и автомобиль.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил, что водителю, оказавшемуся стажёром ГИБДД, госпитализация не потребовалась. Личность хулигана установили. Его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Асбесте мужчина обстрелял машину врача и здание больницы.