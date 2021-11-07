Москва, , 13:47 — REGNUM Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — Елизавета Пескова вмешалась в конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главным редактором RT Маргаритой Симоньян, который возник после обсуждения в интернет-пространстве конфликта в Новой Москве, когда четверо выходцев из Азербайджана избили мужчину с ребенком.

Напомним, что четверо выходцев из Азербайджана, трое которых получили российское гражданство, избили мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Маргарита Симоньян, когда ещё не было полной информации о произошедшем, написала, что нападавшие были кавказцами. Также Симоньян высказала опасение, что подобные происшествия с участием «лиц кавказской национальности» приведут к тому, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Симоньян и даже заявил, что обратился к администрации президента России с призывом принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в материалах.

В своём Instagram Пескова написала, что согласна с позицией Кадырова о том, что СМИ не стоит касаться вопроса национальности в тех или иных материалах. «Перед тем как что-нибудь писать, прочитайте пост и новости, пожалуйста», — написала она.