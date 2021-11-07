Салехард, 7 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован один из самых высоких «индексов любви». Об этом свидетельствует исследование системы мониторинга и анализа социальных медиа Brand Analytics.

le vent le cri Любовь

В рамках исследования было изучено 894 млн публичных постов и комментариев на русском языке, опубликованных в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, а также на форумах, в блогах в период с 6 по 17 октября 2021 года. Из них 82,42% посвящено любви и только 18,56% — ненависти, отмечают исследователи. Индекс рассчитывается как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти.

Самый высокий «индекс любви» оказался у Крыму (7), в ЯНАО (6,4) и Костромской области (6,2).

Исследователи отмечают, что «индекс любви» является одним из показателей социального и эмоционального благополучия жителей региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Ямал также занимал вторую строчку рейтинга по «индексу любви». Однако тогда индекс составлял 6,5.