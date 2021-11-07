Москва, , 13:35 — REGNUM Установка монитора на достаточном расстоянии от глаз и подбор правильного освещения могут снизить нагрузку на глаза при использовании компьютера. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков 7 ноября РИА Новости.

Работа за компьютером Peggy Marco

Врач рассказал, что при работе за компьютером верхний край экрана монитора должен находиться на уровне глаз. Оптимальное расстояние от монитора до глаз составляет от 50 до 60 сантиметров. При использовании ноутбука или планшета с небольшим экраном можно сократить расстояние до 40−45 сантиметров.

Также для защиты зрения важно подобрать правильное освещение. Хомяков объяснил, что зрение человека эволюционировало в условиях естественного спектра белого света, который формируется после прохождения солнечных лучей через атмосферу. Поэтому рекомендуется использовать источники света, наиболее близкие к естественному спектру.

Офтальмолог добавил, что источник света не должен пульсировать, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на зрение. Источник света должен быть рассеянным. Врач объяснил, что этим критериям соответствуют индукционные лампы, лампы накаливания и некоторые современные светодиодные лампы.

Ещё одним важным фактором является настройка монитора или экрана устройства. В вечернее время рекомендуется использовать тёплые света, а людям с изменениями в хрусталике глаза лучше выбрать более холодный свет.