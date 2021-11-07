Кызыл, , 13:25 — REGNUM Родители в Туве пожаловались на введение пропускной системы по QR-кодам в дошкольные учреждения. Об этом они рассказали в комментариях на странице главы республики Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад Http://gradkostroma.ru

« С 08.11.2021 года вход в детский сад родителей (законных представителей) воспитанников строго по QR-коду, полученного на «Госуслугах» после вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19)», — цитирует пользователь сообщение, разосланное по группам в детском саду села Сарыг-Сеп.

Ещё один родитель прикрепил скриншот сообщения в мессенджере, где говорится о том, что родителей без QR-кода в детсад не пустят. При этом он призвал власти разобраться и «рассеять смуту насчёт садиков».

В интернет-приёмной главы республики приняли обращение в работу. Представители регионального минздрава ответили со ссылкой на указ главы от 22 октября, что пропускная система вводится в зданиях органов госвласти и местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях.

«Дети начинают посещать школы и детские сады без ограничений. Учёба школьников осуществляется в обычном режиме», — добавили в ведомстве.

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