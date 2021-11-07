Новосибирск, 7 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Новосибирске на Монументе Славы прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященная 80-й годовщине со Дня проведения военного парада 1941 года на Красной площади в Москве. В ней приняли участие губернатор Андрей Травников, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, мэр города Анатолий Локоть, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Wreath Монумент Славы. Новосибирск

«В ходе мероприятия собравшиеся почтили память участников парада минутой молчания», — рассказали в правительстве области.

Напомним, что 7 ноября — День воинской славы России. В этот день в 1941 году на Красной площади — во время ожесточенной битвы за Москву, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города, — прошёл военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Пара стал символом нерушимой веры нашего народа в Победу в Великой Отечественной войне.