Москва, 7 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Поиски нового художественного руководителя МХАТ им. Горького начнутся не ранее января 2022 года, заявил директор театра Владимир Кехман в интервью «Известиям».

Наталия Стрельцова ИА REGNUM МХАТ имени Горького

В ноябре режиссёр Эдуард Бояков объявил об уходе с поста художественного руководителя МХАТа. Директор театра рассказал, что поиски нового худрука начнутся только через два месяца.

«Мне, например, Крок [прим. Игорь Крок — директор Театра Вахтангова] сказал, что нет сегодня на художественном рынке человека, который может возглавить такой большой театр… До января я даже думать на эту тему не хочу», — заявил Кехман.

Он добавил, что главной стратегией нового руководства станет возвращение в театр Татьяны Дорониной, руководившей МХАТом до декабря 2018 года.

«Мы знаем о том, что с ней несправедливо поступили — не только Эдуард [Бояков], но и практически все, кто были либо её учениками, либо близкими людьми. От неё отказались, предали её», — подчеркнул директор МХАТа.

Также Кехман прокомментировал отмену очередного спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, который должен был пройти 2 ноября. Он объяснил, что это решение было принято из прагматических соображений — на спектакль было продано только 225 билетов.