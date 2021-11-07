Яровое, Алтайский край, 7 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Жители города-курорта Яровое в Алтайском крае с 1 ноября страдают от холода потому, что муниципальная ТЭЦ провалила подготовку с зиме: из-за зашлакованности пришлось останавливать котлы. Решить проблему, судя по сообщениям в Instagram городской мэрии пока не получается. Фактически город неделю живёт в условиях ЧС, но власти региона ситуацию никак не комментируют, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из Instagram мэрии Ярового Жителей Ярового будут обогревать тепловыми пушками

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Известно лишь, что по решению правительства края в Яровое доставлено оборудование для обогрева социальных объектов.

«Четыре тепловых пушки получат детские сады, 10 — медсанчасть, одну тепловую пушку и три обогревателя — комплексный оздоровительный центр «Алтайхимпром», два обогревателя — детский дом, 12 обогревателей — многодетные семьи и ветераны. Кроме того, восемь тепловых пушек находятся в резерве для нужд системы образования. Администрация Ярового закупила 40 обогревателей, которые будут распределяться по заявкам жителей. В случае необходимости, городские власти готовы приобрести дополнительные обогреватели», — пояснили в мэрии Ярового.

Отметим, что на сайте правительства Алтайского края ничего о проблемах не сообщается. Сами яровчане идею с тепловыми пушками раскритиковали.

«Что такое по одной тепловой пушке на детский сад? А восемь пушек в резерве для системы образования? Это как? По 10 минут на кабинет? Или только в кабинет директору, а дети померзнут? Для жителей города закупили обогреватели, а электроэнергию кто оплатит? Мы и так с обогревателями уже неделю сидим, ещё и за отопление (точнее за его отсутствие) по полной программе заплатим. Администрация, для чего вы работаете? Что бы зарплату получать? Или достойную жизнь жителям города обеспечить?» — спрашивает в комментариях larisa_vladimirovna.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ещё 2 ноября, температура воздуха была выше 0 °C, значительно похолодало. Уже 3 ноября температура воздуха понизилась от — 20 °C до 23 °C.

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