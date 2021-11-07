Красноярск, , 12:50 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту стрельбы на школьном турнире по футболе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пистолет kerttu

Инцидент произошёл вечером 6 ноября в спорткомплексе. В ходе произошедшего конфликта 43-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего подростка. Последнему причинены телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровью.

Сотрудники прокуратуры намерены установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, оценить работа органов и учреждений системы профилактики, обеспечение безопасности при проведении спортивного мероприятия, а также правомерность выдачи мужчине разрешения на оружие.

«По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Проведение процессуальной проверки по факту произошедшего поставлено на контроль прокуратуры края», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт произошёл после того, что в в ходе матча отец одного из игроков начал выкрикивать замечания в адрес команды соперника.

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