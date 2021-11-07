Кежемский р-н, , 12:39 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Кежемском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, утром 6 ноября ПАЗ съехал с дороги на 3-м км трассы Кодинск-Богучаны.

ПАЗ-3205 Dmitry Terekhov

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. В салоне в этот момент находились пять пассажиров. Никто из них в результате не пострадал.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день в Северо-Енисейском районе края перевернулся вахтовый автобус, в котором ехали рабочие золотодобывающего рудника. В результате 23 человека доставлены для осмотра в леченое учреждение.

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