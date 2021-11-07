Москва, 7 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Сообщения о все новых и новых конфликтах русских с мигрантами или российскими нацменьшинствами поступают теперь буквально каждый день, Москва и другие города России превратились в арены кровавых столкновений, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

«И снова слышны лукавые голоса: мол, у преступников нет национальности. Есть, как есть имена и фамилии, мотивы, а также нередко и оружие. Признание этого факта правоохранителями и обществом послужит шагом к реальному решению проблем этнопреступности и межнациональных конфликтов», — отметил Журавлёв в Facebook.

По его мнению, попытки замолчать правду приведут лишь к усилению обоюдной ксенофобии и эскалации насилия.

«Пора взглянуть правде в лицо! Российское государство должно перестать прятать голову в песок, подобно страусу», — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным данным, 6 ноября на территории городского округа Домодедово произошёл конфликт между гражданами. На кадрах видно, как толпа из нескольких десятков человек устраивает потасовку. Полиция начала проверку после публикации в сети видео массовой драки.

Кроме того, резонансный инцидент в Новой Москве, где четверо мужчин напали на прохожего с ребенком, вызвал бурную дискуссию у представителей различных слоев населения страны. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал прекратить критику кавказцев со стороны главного редактора RTМаргариты Симоньян.

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