Москва, 7 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 7 ноября привёл сравнительный анализ статистики заболеваемости COVID-19 среди невакцинированных и вакцинированных вакцинами Pfizer и Moderna, из которого следует, что вакцинированные болеют не только значительно реже, но и значительно менее тяжело.

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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Также доктор высказал сожаление, что в вопросах вакцинирования люди склонны верить не науке, а «шаманам-эпилептикам» и в их «высосанные из пальца данные, ложные панические слухи и выдуманные примеры, помноженные на больное воображение».

«Интересный обзор опубликован на днях в JAMA. Итак, да, полностью вакцинированные люди тоже заражаются и болеют КОВИД. Анализ 100 000 случаев в Англии показал, что вакцинированные заболевают в 3 раза реже, чем невакцинированные. В абсолютных цифрах 0,4% против 1,21%.

При этом вакцинированные также почти в 3 раза реже становиться бессимптомными носителями, чем невакцинированные. (Примерная эффективность вакцины «Пфайзер» против асимтоматичной инфекции вариантом «Дельта» — 65%). Вакцинированные значительно реже являются переносчиками инфекции, включая «Дельта"-вариант.

Так, в Нидерландах отследили 7771 контакт 4972 заболевших. От вакцинированных заразилось 12% их родственников, от невакцинированных — 23%. Оценочная эффективность «Пфайзера» по блокированию передачи инфекции — 63%.

Вакцинированные болеют не только значительно реже, но и значительно менее тяжело. На невацинированных приходится 83,6 госпитализации на 100 000 населения, на вакцинированных — 4,5 на 100 000.

Вакцинированные намного реже попадают в реанимацию, на ИВЛ, умирают. При этом те вакцинированные пациенты, которые все-таки попадают в реанимацию, намного превосходят по возрасту и по набору/тяжести сопутствующих заболеваний своих невакцинированных товарищей по несчастью.

В исследовании 4516 госпитализированных пациентов в реанимацию попали 25% вакцинированных против 40% невакцинированных (напомню — при этом вакцинированные были значительно более продвинуты по возрасту); на ИВЛ — 7% вакцинированных против 23% невакцинированных.

И ещё, антитела в крови пациентов, вакцинированных американскими вакцинами, через полгода снижались примерно на 50%», — информирует Александр Мясников.

Он также подчеркнул, что это — информация для адекватных и думающих людей.

«Я думаю, из обычных людей мало кто прочитает этот обзор до конца! Вот если бы я закричал: «Антихрист и силы Зла пришли поглотить этот Мир! И силы Света решили отобрать и спасти самых лучших и достойных! Чипировать «светлым чипом» своих, и силы Зла таких не заметят, тем и спасёмся!» Как-то все грустно от всего этого», — заключил доктор Мясников.

Напомним, в мире по состоянию на 7 ноября 2021 года выявлено 249 525 236 заболевших ковидом, прирост за сутки составил 416 278 случаев.