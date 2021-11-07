Советская Гавань, Хабаровский край, , 12:22 — REGNUM В городе Советская Гавань в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после жестокого избиения подростком школьника. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба СК России.

Сообщается, что инцидент произошел 30 октября. 14-летний подросток жестоко избил ровесника, ударяя его ногами и руками по голове. Еще один подрсоток снимал происходящее на видео, после чего ролик был выложен в сеть интернет.

Правоохранители уже задержали нападавшего. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Пострадавший получил телесные повреждения. Он проходит амбулаторное лечение.

Также выяснилось, что оба участника избиения ранее были судимы. Уже организована процессуальная проверка в отношении сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений на предмет халатности.