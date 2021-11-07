Сеул, , 12:20 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor запустит производство электромобилей в США на заводе в Алабаме в начале 2022 года. Об этом сообщает Business Korea.

Завод Hyundai Hyundai.com

Автопроизводитель из Южной Кореи нацелился на быстрорастущий рынок электромобилей в США. В Hyundai рассчитывают, что первые электромобили американской сборки будут выпущены в начале 2022 года.

Первой моделью электромобиля Hyundai, собранной на заводе в Алабаме, станет модель GV70 EV. Эта модель станет первым южнокорейским электромобилем, собранным в США. Позже в Hyundai рассчитывают запустить на своём американском заводе производство других моделей электрокаров.

Аналитики считают, что планы Hyundai стали ответом на политику президента США Джозефа Байдена, который объявил о плане увеличения доли электромобилей на рынке новых авто в США до 50% к 2030 году. Скоро Конгресс США должен рассмотреть законопроект, согласно которому с 2027 года правительство США будет предоставлять субсидии только электромобилям, производимым в Соединённых Штатах.

Ожидается, что благодаря этому рынок новых электромобилей в США вырастет до 7,2 млн единиц в 2030 году. В 2020 году в США было продано 360 тыс. авто с электрическими двигателями.

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