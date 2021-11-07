Москва, , 12:07 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов поздравил со 104-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и выразил убеждение, что будущее — за социализмом, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Красный Октябрь открыл новую эру в истории человечества. Партия В.И. Ленина заложила фундамент для строительства первого в мире государства рабочих и крестьян. Воплощая в жизнь идеалы Великого Октября, народовластия и справедливости, наш народ осуществил масштабную модернизацию, выстоял в борьбе с фашизмом, создал ракетно-ядерный щит и покорил космическое пространство», — отметил Зюганов.

Он поздравил всех с праздником.

«Сегодня мир убеждается, что только социализм даёт надёжный рецепт от экономических кризисов, социальных потрясений, жестоких войн и культурной деградации. Я глубоко уверен, что будущее нашей планеты — за социализмом!» — подчеркнул коммунист.

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