7 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Украина с газом — как в басне про стрекозу и муравья.

Светлана Шаповалова, , 12:28 — REGNUM Слова лидера фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлии Тимошенко спровоцировали дискуссию в социальных сетях. Люди не без оснований говорят о том, что ситуация возникла потому, что президент Украины не думает о народе. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Юлия Тимошенко (сс) Vadim Chuprina

«Дикая ностальгия у тетки по временам премьера П. Лазаренко. На Луну, поди, воет», — смеётся Сергей.

«Всё верно она сказала. Пока Зеля вел свои игры в униженных и оскорбленных, народ остался за бортом. Никто о людях не подумал. Запаслись бы газом по хорошей цене, и бед бы не знали. Только по хорошей цене газ российский, а тут Володимиру пришлось бы просить», — считает Татьяна Матвеева.

«Вот ведь незадача: и не закупили газ, и воровать из трубы теперь сложно стало. Неужели мёрзнуть придётся? То ли дело раньше: чего недокупили, того доворовали. Вот это жизнь была!» — иронизирует Андрей Коннин.

«Ключевые слова — «Украина впервые со времен распада СССР не накопила», … впервые… СССР… не накопила…, не набила утробу халявой, а своего не произвела», — считает житель из Мурманска.

«И вроде умной себя выдаёт, а не понимает, что причина не в этом, а в том, что скакали», — считает Моисей.

«Странно, газа мало, но Молдавии продают», — замечает Л.

«В августе на «Крымскую платформу» госбюджет Украины потратил 7 миллионов гривен. По самым скромным подсчетам, на эти деньги в августе можно было купить 20 вагонов угля. Но они предпочли эти деньги пропить, проесть и пропеть. Джамала за одну песню 300 тыс. гривен получила», — напоминает Татьяна Подборнова.

«На что сейчас Зеленский деньги тратил? На крымские платформы и другие бредни. Вместо того, чтобы реально обеспечить страну ресурсами. Тут проблема глубже, он не думает о народе, а такого президента и врагу не пожелаешь», — поддерживает Роман Балашов.

«Так и хочется сказать «30 лет независимости от здравого смысла». И этим будет всё сказано», — констатирует Алексей Коршунов.

«При Януковиче даже такого бардака на Украине не было», — считает Алексей Степанов.

«В бытность премьером умела дружить с Россией, этого у неё не отнять. Газ отбирали с трубы столько, сколько нужно было Украине, дешевле был, чем в России. Газифицировали всё и вся. Умудрялись продавать газ в Европу, но халява закончилась за счёт России. Жить как в Европе не получается, придётся мёрзнуть или идти на поклон», — соглашается «Катран».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Правильной дорогой идут. Навстречу зиме. Украине пришло осознание, что зло должно быть наказано», — иронизирует Анатолий Сергеев.

«Летом-то некогда было. Всё лето только и делали, что к Байдену в дверь скреблись», — поддерживает Андрей Сергеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, и обвинила в нём действующие власти. Она уверена, что страна впервые за годы своей независимости не запаслась газом на зиму, хотя летом вполне могла бы заполнить подземные хранилища голубым топливом по минимальной цене.

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