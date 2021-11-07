Салехард, , 12:02 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 13 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 7 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 144 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 7 ноября 55 192 заражения коронавирусом. Выздоровели 51 102 человека, 778 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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