Красноярск, 7 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 721 (темп прироста 0,5%) случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 136 222. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Кежемский район.

Из 721 случая заражения в краевой столице было зафиксировано 163 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 39 (0,5%), в Минусинске — 36 (0,6%), в Канске — 31 (0,6%), в Лесосибирске — 26 (0,8%), в Шарыпово — 25 (0,9%), в Бородино — 19 (0,9%), в Енисейске — 15 (0,7%), в Дивногорске — 14 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Кежемском — 24 (1,5%), Рыбинском — 22 (1,1%), Шушенском — 20 (1,2%), Емельяновском — 19 (0,7%), Берёзовском — 16 (0,7%), Богучанском — 15 (1,1%), ЭМР (п. Тура) — 15 (1,0%) и Краснотуранском — 14 (1,4%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4213 человек, снято с наблюдения — 3554. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 48 070 (+589) человек.

За последние сутки в регионе проведено 8137 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 037 200.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за сутки выявлено 39 165 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.