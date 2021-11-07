Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Наиболее популярные франшизы киностудии Millennium Media, включая «Рэмбо» и «Неудержимые», получат продолжение в виде телевизионных сериалов. Об этом президент Millennium Джеффри Гринштейн рассказал в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо Цитата из к/ф «Рэмбо: Последняя кровь». реж. Адриан Грюнберг. 2019. США

Студия Millennium была основана в Лос-Анджелесе в 1992 году. Ей удалось выпустить несколько успешных художественных фильмов, однако она никогда не снимала сериалы для телевидения.

В иноверью The Hollywood Reporter глава студии рассказал, что эта ситуация может измениться в ближайшем времени. Он добавил, что студия уже разрабатывает несколько проектов для телевидения.

«Мы хотим развивать наши проекты и создать телевизионные ответвления «Рэмбо», «Падения» и «Неудержимых». Также рассматриваем проект по «Хеллбою»… я хочу сначала выпустить для телевидения что-то на основе имеющихся франшиз, прежде чем мы начнём работу над оригинальными сериалами», — рассказал Гринштейн.

Следующим фильмом Millennium Media станет четвёртая часть «Неудержимых». В новом боевике серии снялись Сильвестр Стаонне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. Премьера запланирована на 2022 год.