Москва, 17 мая, 2006, 11:08 — ИА Регнум. В Москве задержан неработающий, подозреваемый в покушении на убийство уроженца Кавказа, проживающего в столице и занимающегося коммерцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в МВД РФ.

Утром 16 мая в милицию поступила информация, что в одну из московских больниц привезли 54-летнего мужчину с ожогами 40% тела. Милиционеры выяснили, что 16 мая примерно в 5.30 неизвестный молодой человек подошел к торговой палатке возле дома 12 на улице Шолохова и потребовал у продавца пиво бесплатно. Получив отказ, молодчик облил палатку и торговца бензином, а затем поджег.

В ночь на 17 мая сыщики УГРО ОВД района Ново-Переделкино задержали злодея по месту жительства. 21-летний преступник проживал в доме рядом с этим киоском. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Любитель бесплатного пива заключен под стражу.